Kivirähk: Eesti teater on paremas seisus kui kirjandus

Tellijale

Sa käid päris palju teatris, millise hinnangu sa teatrile annad?

Käin peamiselt Tallinnas, mööda Eestit ma nii väga ringi ei sõida, aga mu meelest on palju toredaid töid. Andekaid näitlejaid on hästi palju. Andekaid lavastajaid, kellele võid alati kindel olla, on vähem.

Ühes aastas on Eestis häid lavastusi palju rohkem kui häid algupärandeid kirjanduses.

Meil ilmub ju väga palju raamatuid!

Jah, aga väga häid raamatuid on palju vähem kui häid lavastusi või lavastusi, mida kindlasti näha tahaks. Need on kaks valdkonda, mida ma mõnevõrra tunnen. Muusika või kunsti kohta ma ei oska hinnanguid anda.

Täna on eesti teater tugevam kui eesti kirjandus.

Miks see nii on?

Raske vastata. Võib-olla seepärast, et näitlejate ja lavastajate jaoks on koolid, kirjanikke aga ei õpeta keegi.

Võib-olla pole sa seda näidendit veel kirjutatud, aga keda Eesti lavastajatest tahaksid näha oma teksti lavastamas?

Ma ei põe selle pärast, et kusagil on mõni lavastaja, kes pole mu teksti lavastanud.

Minu jaoks on teatris hästi oluline, et lavastaja väärtustaks teksti. Mind häirib, kui algtekst ära kaob või sellega hakatakse mängima. Võib-olla siis, kui võetakse aluseks üldtuntud tekst, näiteks «Hamlet», pole mõtet lavastada sõna-sõnalt.

Minule on teatris hästi tähtis dramaturgia. Väga sageli häirib, kui lavastuse trupis puudub autor – ma ei ütle dramaturg –, vaid just teksti autor. Mina tahan, et lavastuse aluseks oleks autonoomne ja väga hea näidend, millega siis hakatakse tööle. Kui näidendi tekst sünnib proovide käigus, siis see pole päris minu maitse, sest tavaliselt on siis tulemus tekstiliselt nõrk.