Marek Strandberg: väsitav pantvangidraama ehk Stockholmi sündroom Stenbockis

See psühholoogiline nähtus ristiti Stockholmi sündroomiks, sest selgelt kristalliseerus välja vangistatute tunnetuslikust ebakõlast tulvil usk vangistajate inimlikku loomusse. Samalaadseid nähtusi, kus ohver asub kurjategijat kaitsma, on olnud ajaloos veel. Vaieldakse, kas selline seisund on psüühiline häire, aga näib, et tegu on omalaadse enesekaitsemehhanismiga, mille abil šokiseisundiga toime tulla.