Jüri Talvet: kirjanduse salavägi

Rõõm oli tõdeda, et kirjutajate enamik ei võtnud seda kui ajast ja arust kirjavara, vaid et loetu pani sisse ja kaasa elama. Ei tajutud seda millenagi, mis võib «ka» tänapäeva kõnetada, vaid just sellena, millest tänapäeva noored otse eriti puudust tunnevad. See on hingelis-vaimne ollus, avastusrada inimsoo, ühiskondade ja indiviidide olemasoluliste valikute juurde.