Statistikaameti peadirektor Mart Mägi teatas eilsel kohtumisel ajakirjanikega, et 2022. aasta rahvaloendus, mis fikseerib Eesti rahvastiku 2021. aasta 31. detsembri seisuga, on sisuliselt juba alanud. Kuna põhiosa rahvaloendusest ehk n-ö standardne ja kohustuslik info saadakse seekord kätte riiklikest registritest, on väga tähtis nende kvaliteet. See oli väga suur töö, kuid tasub kindlasti ära, sest edaspidi peaks registritest hangitav info olema täpne ja kättesaadav ka jooksvaks rahvastiku arvestuseks.