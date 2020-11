Tõnis Saarts: juhterakondade valusad dilemmad ehk liberaalse Eesti murenemine

Kas Keskerakond ja Reformierakond väärivadki enam juhtpartei tiitlit, kui juba mõnda aega ei defineeri Eesti poliitika peamisi konfliktitelgi nemad, vaid nad lubavad seda teha EKRE-l? Kas ongi üldse tegemist maailmavaateliselt liberaalsete parteidega, kui sellistes võtmeküsimustes nagu vähemuste õigused ei söanda nad oma seisukohti julgelt väljendada? Kas me kujutame ette Keskerakonda, mis ühel päeval on kaotanud oma usutavuse venekeelsete eestkõnelejana? Ja Reformierakonda, kes uue, Euroopas pead tõstva riigikapitalismi laine all vankudes ei suuda enam otsustavalt seista turuvabaduste eest? Need on tõsised küsimused.