Martin ja Mart Helme rääkisid pühapäevases raadiosaates, kuidas USA valimised toimusid pettuse abil ning et Joe Biden on korrumpeerunud. Lisaks öeldi, et ka Eesti e-valimised ei ole ausad. See ajas EKRE koalitsioonipartneritel harja punaseks. Seekord helistas peaminister Ratas EKRE esimehele Martin Helmele otse, et väljaöeldud seisukohti hukka mõista. «Eesti valitsuse liikmed peavad suutma jääda meie suurima liitlase sisepoliitikat kommenteerides tasakaalukaks. Mart ja Martin Helme peavad lõpetama koheselt Eesti ja USA suhete õõnestamise,» kirjutas Ratas seejärel Facebooki. Mart Helme oli aga juba samal õhtul otsustanud ministrikohast loobuda.