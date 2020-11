Reformierakonna esimees Kaja Kallas: Mart Helme ametist lahkumisest ei piisa

Mart Helme ametist lahkumine tuli liiga hilja ja sellest on liiga vähe. Eesti maine on löögi all seni, kuni EKRE on valitsuses. Martin Helme osales samas raadiosaates ja väitis, et USA valimistel on toimunud võltsimine, ja nõustus räägituga. Martin Helme möönis, et Mart läheb, kuna opositsioon pidi täna (eile – toim) teda umbusaldama ja «seda me neile ei kingi». Asi seegi.