Toivo Rande: spordiga koroona vastu

Meile teatatakse regulaarselt koroonaviiruse tõttu elu jätnud inimestest, kuid sellest, kuidas ellu jääda ja mida igaüks selle jaoks peale maski kandmise ise veel teha saab, pole ühiskonnas laiapõhjalisemat diskussiooni olnud. Hiljaaegu võis lugeda, et immuunsust tugevdavad D- ja C-vitamiin. On teada, et nii madala D-vitamiini taseme kui ka näiteks ülekaaluga seostatakse raskete Covid-19 haiguskulgude esinemist. D-vitamiini propageerimine aitaks leevendada teadusuuringutes ligi kahel kolmandikul eestimaalastel talveperioodil täheldatud D-vitamiini puudust ja võimalikku koroonatüsistuste riski ühes sellega. Juba paari-kolmekümnekilone kaalulangetus võiks tuhandeid Eesti inimesi Covidi riskigrupist välja tuua.