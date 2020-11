Mari Klein: kas teil käisid mardisandid?

Palju oli kommenteerijaid, kes leidsid, et üks ei välista teist ja uus tava on palju põnevam ja toredam. Lastele lihtsam. Ja ega see ei tähenda, et vana välja sureb. Küllap mahuvad teineteise kõrvale mõlemad kenasti ära ja ongi koguni kaks komminädalat lähestikku. Ära riku rõõmu.

Tänavu käis meil halloween’i ajal kolm seltskonda, ühes neist üle kümne lapse. Ja üks kõrvits läks laternaks. Tekitas elevust ja oli tore. Kuigi oleks tahtnud ikkagi natuke põhjust, et seda kommi anda, rohkem kui ainult ähvarduse alusel. Ähvardustega kaugele ei jõua, või vähemalt mitte kauaks, vaadake lähemalt või kaugemalt, kitsamalt või laiemalt. Mardiõhtul koputas uksele kaks seltskonda, kokku viis inimest. Puistasid varrukast mõistatusi ja laulsid. Nii et kurta ei ole põhjust. Pigem pean endale tuhka pähe raputama, sest kui halloween’iks ostsin juba aegsasti kodumaise kommitootja temaatilise maiustepaki, siis mardipäevaks see lõpuks ikkagi ununes. Aga kodumaist kommitootjat tasub kiita küll, sest olgugi et sisu tundub olevat äravahetamiseni sama, on mõlemaks päevaks loodud oma vastava kujundusega kommipakk.