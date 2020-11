Jalgpalliliit keelas ajakirjanikel esitada Voolaidile Paide-teemalisi küsimusi

Kõne korraldanud jalgpalliliidu avalike suhete osakonna esindaja viitas tunni võrra hilinenud reisi tagajärjel tekkinud ajanappusele ja lisas, et jalgpalliliidu poolt öeldi hommikul «kõik ära». Alaliidu pressiteade üllitati aga enne Delfis ilmunud intervjuud Zahovaikoga, kus Voolaidi suunas lendasid tõsised kriitikanooled.

Nimelt rääkis Voolaid eile Tallinnas meediale, et Anier võiks koondisega liituda, aga Paide ei luba teda rahvusesindusse, et tema pole nõus paidelaste arvamusega, et Anier pole koondisemängude tarvis sobivas konditsioonis.