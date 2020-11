Kultuuri lühiuudised

Esietendub queer-teemaline muusikal

17. detsembril esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Rene Kösteri ja Carmel Kösteri alternatiivmuusikal ja kaasaegne tantsulavastus «veenus.me», mille keskne teema on queer- ja klubikultuur pandeemiajärgses maailmas. Lavastuses saavad kokku Eesti andekad ja väga erineva taustaga LGBTQI+ noored. Laval saab näha nii klassikalist kui kaasaegset tantsu, eksootilist postitantsu, vogue’ingut, elemente drag- ja performance-kunstist, samuti muusikuid. Lugu algab hetkest, kus maailm on lukku pandud ning kangelane otsib kodust pääsemiseks võimalusi internetist, täpsemalt www.veenus.me portaalist – kohast, kus videoruumide, chat’ide ja filtrite abil on võimalik end ükskõik kelleks maskeerida või välja elada seda, mida oma kodu nelja seina vahel teha ei saa. «veenus.me» lavastaja ja kaasautor on Rene Köster, koreograaf ja kaasautor Carmel Köster.