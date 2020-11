Kas mäss on parem kui streik ehk Lugu, mis lõpeb puuksuga

Ikka öeldakse vahel, et mul magu streigib või et tal süda streigib. Siinkohal ei mõelda, et nood organid oleksid tööseisaku korraldanud. Aga ähvardavad seda teha küll, kui inimene nende «töötingimusi», teisisõnu enese elustiili ei muuda. Kui kehaosad suudaksid korraldada õigel hetkel mässu, siis asi streigini ei lähekski. (Ühiskonnas on asjalood muidugi vastupidises järjekorras, aga las see jääb.)