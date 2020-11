Ärevus ja homofoobia käivad käsikäes

Allmägi teostel on märkimisväärne potentsiaal ehmatada ja vihastada, kuid igasugune reaktsioon on märk käsitletava teema vajalikkusest. Kunstniku üks suurimaid tugevusi on tegutseda poliitiliselt teravate küsimustega, mille ees mõni nõrgema närvikavaga inimene kohkuks tagasi. Näitusel käsitletav homofoobia ei ole uksest ja aknast kostev räuskamine, see on vaikne sisemine näriv hirm, mis räägib sosinal.