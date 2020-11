Lauri Läänemets: Eesti vajab kliimaministrit

Kliimaküsimused on Eestis seni olnud keskkonnaministri vastutusala. Praktikas veavad valdkonda mõned tublid ametlikud, kuid poliitilised valikud ja otsused jäävad tegemata. Kõiki keskkonnaministri kureerida olevaid valdkondi vaadates on ka põhjus mõistatav: näeme selget huvide konflikti, mis pärsib kliimaeesmärkide saavutamise eest võitlemist ja kompromisside leidmist. Keskkonnaministri hiljutine ametist lahkumine annab valitsusele õige hetke sihte seada ja kliimaküsimuste poliitiline juhtimine läbi mõelda.

ELi komisjon on teinud ettepaneku 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitekogust (võrreldes 1990. aastaga) 55 protsenti. ELi parlament soovib isegi 60 protsenti ja otsus on lähiajal tegemisel. 2050. aastaks peaksime saavutama kliimaneutraalsuse.

Eestil on kuni 2027. aastani kasutada kliimaeesmärkide saavutamiseks rohkem kui kaks miljardit eurot ELi raha. Kui sotsiaalministeerium välja arvata, on see rohkem kui ühegi teise ministeeriumi vastutusala eelarve.