Eesti lühiuudised

Riigikogu nimetas teisipäeval Anti Poolametsa (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, pildil) rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks. Riigikogu nimetas Poolametsa rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks seoses riigikogu EKRE fraktsiooni kuuluva nõukogu liikme Urmas Reitelmanni volituste ennetähtaegse lõppemisega. Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat. Reitelmann teatas oktoobri lõpus, et lahkub ERRi nõukogust. Enne seda oli ta Facebooki postituses nimetanud «Ringvaate» saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbut sodomiitideks. BNS

Erakonna Isamaa liikmeühendused leiavad, et Isamaa sees tegutseva Parempoolsete juhtfiguur Tõnis Kons kahjustab erakonna mainet, kui väidab, et Isamaal pole ühte ja ainsat seisukohta abielu määratlemisel. Isamaa liikmeühendused Isamaa Perede Ühendus, Naiskogu IREN, Kristlik Ühendus ja Ühendus Rahvuslased tegid ühisavalduse, kus rõhutavad, et Isamaa on kinnitanud oma positsiooni perekonna mõiste määratlemiseks põhiseaduses naise ja mehe liiduna juba erakonna suurkogul. Allakirjutanud liikmeühendused leiavad, et Konsi tegevus on kohatu ja kahjustab erakonda. PM