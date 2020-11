Miljardäripaar, kes leiutas koroonavaktsiini

Kullaaugu (An der Goldgrube) tänaval Mainzis asuv BioNTech tegeleb vähivastase võitlusega, kuid pandeemia alguses lõi ta käed Pfizeriga, et koroonavaktsiin leiutada. Pfizer teatas eile, et praegu tundub, et nende vaktsiinivariant on 90 protsenti efektiivne, BioNTech ütles aga meedias, et võib aasta lõpuks kuni 50 miljonit vaktsiinidoosi valmistada. Börsid asusid teate peale rallima, hulga rikkamaks said ka BioNTechi omanikud.