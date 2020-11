Vetikafassaadid teevad õhu puhtamaks ja kliima paremaks

Hoonete fotosünteetiline välisvooderdus (ingl photosynthetic building cladding system) on üsna uus arhitektuuriline ja tehnoloogiline lahendus. Selles kasutatakse päikesevalgust, et muuta süsihappegaas hapnikuks ning filtreerida ka teisi saasteaineid. Mikrovetikate võime süsihappegaasi siduda on pea kümme korda suurem kui näiteks puudel. Kuna ka õhuke kiht mikrovetikaid on võimsam süsihappegaasi siduja kui mõni väiksemat sorti metsatukk, saab seda lahendust kasutada tihedalt asustatud linnakeskkonnas, kus suuremaks haljastuseks tihti ruumi napib. Protsessi tulemusena tekkival biomassil on hulgaliselt kasutusvõimalusi: toit, kütus, tooraine mitmesuguste materjalide tootmiseks. See on ideaalne näide ringmajandusest, kus leiab arukalt taaskasutust ka fossiilmajanduse tüütuim ülejääk – n-ö liigne süsihappegaas.