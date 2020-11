Tarmo Jüristo hakkab juhtima «ei»-kampaaniat

Valitsuskoalitsioon on otsustanud korraldada 25. aprillil rahvahääletuse (või küsitluse), mille sisu on üle kinnitada abieluseaduses sätestatu, et abielu on võimalik sõlmida vaid mehe ja naise vahel, välistades samasooliste paaride abielu. Jüristo on teemaga tegelenud kooseluseaduse menetlemisel kuus-seitse aastat tagasi. Ta on olnud aktiivne kaasamõtleja ja ütleja juba «Harta 12» ajal (2012. aastal), kui paljud valusad ühiskondlikud teemad, sh samast soost inimeste kooselu, üles kerkisid.

Ta ütles, et on palju inimesi, kelle süda valutab ja kes on ka varem üritanud midagi ette võtta, kuid ikka on astutud sama reha otsa ning hoog on maha käinud. Nüüd tahaks ta aidata mootori nii käima tõmmata, et see enam seisma ei jääks.