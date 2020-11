Maski kandmine ja vahemaa hoidmine rangelt soovituslik

Toidupoodides on vahemaa pidamise vajadust meenutavad kleebised maas juba kevadise esimese haiguslaine ajast. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Eile neli tundi koroonameetmeid arutanud valitsus ja teadusnõukoda otsustasid, et esmaspäevast peab reeglid karmimaks tegema. Kui tööandjatele ja sugulastega suhtlemise kohta jagati rangeid soovitusi, siis meelelahutusasutustele on karmimad reeglid väga konkreetsed: uksed tuleb kinni panna südaööl ja hoida need kinni vähemalt kella kuueni hommikul.