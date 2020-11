Meditsiiniline ehk kirurgiline mask on mõeldud patsienti kaitseks meditsiinilise protseduuri ajal, näiteks et arsti või kirurgi hingamisteedest pärit osakesed ning sülg ei satuks protseduuri ajal patsiendi peale ja tema hingamisteedesse ega põhjustaks tüsistusi ja haigusi. Kirurgilised maskid peavad üldjuhul kinni kuni 95 protsenti viiruseosakestest ja neid soovitatakse kanda nakatunud inimestel, et vältida köhimisel ja aevastamisel tekkivate piiskade levimist.