Liiv naudib Hollandit, Alusalu elab teadmatuses

Pyeongchangi OMil 1000 meetris 18. koha teeninud Liiv kolis juunis elama 50 000 elanikuga Hollandi väikelinna Heerenveeni, kus tegutseb tema uus koduklubi IKO. Liiv on seal üks kahest välismaalasest, kokku on tiimis sportlasi 13. Peale IKO tegutseb eelmised kaks hooaega Poola koondise juures rassinud eestlase sõnul Hollandis veel kaks profitiimi: Team Reggeborgh ja Jumbo Visma. Neist esimeses on kaks välismaalast, teises vaid kohalikud.