Spordi lühiuudised

Eesti-Läti ühisliiga kalendris tehti oluline muudatus

Paf Eesti-Läti korvpalliliiga juhatus võttis koroonaviiruse suurenenud leviku tõttu vastu otsuse, et põhiturniiril kahe riigi meeskonnad omavahel ei kohtu. Põhihooajal mängitakse seega kahes eraldi alagrupis (Eesti ja Läti) neli ringi. Play-off-formaadi üle arutelud veel käivad. Eesti meistrivõistluste arvestuses mängitakse veel kaks ringi ehk kokku on EMV põhiturniiril kuus ringi. Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa (pildil) sõnul võeti otsus vastu konsensuslikult. «Juhatus ega liigas osalevad klubid ei pea praeguses olukorras kahe riigi vahel reisimist mõistlikuks. Arvestades tänast situatsiooni, oleks tegemist asjatu riskiga ja see tähendaks klubidele testimiste näol kopsakat lisakulu.»