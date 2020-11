Oktoober purustas soojarekordeid, nüüdseks on ilm pisut talve poole keeranud, kuid vähemalt poole jõulukuuni pakuvad mõne üksiku erandliku ööga soojakraade nii Eesti, Venemaa kui ka Norra ilmateenistused. See paneb mõtlema, kas meid on ees on ootamas nagu mullugi soe talv.