Nädala mõte: kandke maski

Mulle ei meeldi mask. Esiteks on läbi korralikult ette sätitud maski raske hingata. Eriti hull, kui vaja veel prille kanda, sest need lähevad aina uduseks. Aga peamine põhjus on mõtlemises. Avalikus ruumis näo katmine tundub nii võõras meie kultuuriruumis. Ilmselt ongi eestlased ühed tõrksamad maskikandjad. Mina nende seas. Siiski on nüüd mul maskid kotis ja antud endale kindel lubadus neid ka rahvarohkes kohas kasutada. Miks? Tahan ilusat jõuluaega.