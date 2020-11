Päikesepaneelid lõid külas tüli lahti

Nüüd müüs kohalik osaühing suvel maa osaühingule Solar Light, kes paneb maale päikesepaneelid. Majarahvas leppis ka uue omanikuga kokku, et päikesepaneele hakkab ta paigaldama nii, et majaelanikele jääb alles neile seni kasutamiseks lubatud maa-ala. Kokkulepe oli suusõnaline.

Suur oli aga kortermaja ühistu esimehe Urve Meeritsa üllatus, kui töömehed alustasid eelmisel nädalal puude ja põõsaste mahavõtmist. „Uue omanikuga rääkides ütles ta nüüd, et tuleb päikesepaneelidega majani välja. Kuidas ometi nii, et inimesed kaotavad aiamaad ja lapsed liumäe,” oli ta nördinud.

Veel enam nörritas naist, et ka Türi vald on pigem ettevõtja poolt. „Elari Hiis (Türi valla abivallavanem) ei näe toimuvas mingit takistust, kui puud on ettevõtja maa peal, siis ta võibki need maha võtta. Meie kujundasime aastatega kortermaja ümber kena keskkonna, mille tõttu siia inimesed tahavadki ju elama tulla. Nüüd on vald aga ettevõtja poolt ega seisa grammigi majarahva eest, kus elavad ju valla inimesed,” lausus ta nutuseguse häälega.