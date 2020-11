Rannakaluritel on, mille eest võidelda

Tellijale

Liivi Lahe Kalanduskogu juhatuse esimees Arne Taggo (pildil) kinnitas, et Liivi lahe kvoodid on viimastel aastatel ilusti tõusnud. „Oleme pikkade läbirääkimiste tulemusena saavutanud Liivi lahe kalakvootide pikaajalise keskmise. Samas on need paigas vaid järgmise aasta osas. Kalurid ei ole unustanud nelja-viie aasta taguseid aegu, kui kalakvoodid olid täielikus madalseisus ja neid aegu ei taha keegi tagasi. Kui rääkida üldisest kalavarust, siis seis on üldjoontes hea.”

Kalureid kuulatakse vähe

Kogu tegevjuhi Esta Tamme sõnul teevad kaluritele muret kavandatavad seadusemuudatused, mida tahetakse kehtestada eelnevaid uuringuid ja kalandussektori seisukohti arvestamata. „Kalapüügiseaduse eelnõu, kus parlamendi mõttekoja liikmed hakkavad ümber jagama ajaloolist püügiõigust, ei sobi meile kohe kuidagi.”

Samuti ei taha kalurid ja nende huvide eest seisjad Tamme kinnitusel nõustuda tuuleparkidega, mida planeeritakse rajada Eesti rannikumerre ja millest üks peaks kerkima ka Liivi lahte. Rannakalurid ei ole uuenduste vastu, pigem on neil mure keskkonna pärast ja tõsiselt häirib riigi soov vajalikud uuringud tegemata jätta. Tegemist on investeeringutega, mis mõjutavad mitut põlvkonda, ja hiljem on valesti tehtud otsuseid raske tagasi pöörata.

Kalurid on koostanud pikad kirjad nii mereala planeeringu vastuväideteks kui ka Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmi juurde, aga suures osas jäetakse nende ettepanekud arvestamata, viidates sellele, et uuringud on mahukad ja pikaajalised ning igal pool maa­ilmas juba on tuulepargid.