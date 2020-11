Kõrvenõges seljatab spiruliina

Et temast kiiresti tüütu umbrohi saab, tuleneb tõigast, et tal on rohkesti maa-aluseid varsi, mis puituvad, annavad palju külgharusid ja peagi uusi taimi.

Rebib spiruliinast ette

Tänapäevalgi on kõrvenõges köögitaim. Ehk seepärast, et ta sisaldab viis korda rohkem C-vitamiini kui sama kogus apelsini ja erilist kõrvalmaitset tal pole. Kuivatatud nõgesest saab valmistada jahu ja lisada seda peaaegu iga toidu hulka. Kalasuitsutajad peaksid teadma, et protsessi lõpupoole hõõguvatele sütele visatud nõgesekimp annab suitsukaladele kauni kuldpruuni värvuse. Nõgeseseemned on aga tulvil magneesiumi ja sisaldavad väga palju K- ja A-vitamiini.