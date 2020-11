J. Redkin: eesti keele oskus Eestis peaks olema iseenesestmõistetav

Olen veendunud, et eesti keelt valdavatel venelastel on meie ühiskonnas väga palju eeliseid ja kõik võimalused edu saavutamiseks. Kahjuks kuuleb ärritavalt palju pessimistlikke arvamusi selle kohta, kuidas venelasi diskrimineeritakse ja kui raske elu neil siin on. Ei jaksa seda hala enam kuulata! Kusjuures mõnikord hädaldavad just edukamat sorti eestkostjad. Kas Sillamäe poemüüja ka päriselt unistab ministri või presidendi karjäärist, seda ju täpselt ei tea. Kui aga unistab, siis võiks esialgu eesti keele ära õppida ja mõne kõrghariduse omandada. Ei ole mõtet poputada ja upitada ülespoole neid, kes ise enda hüvanguks ei vaevu midagi tegema.