Jüri Ilvest: avameelselt abielust

Pealkiri on mõistagi plagiaat ühest arhailisest menukist, mida kasutan... noh, ütleme, et võimalike lugejate tähelepanu köitmiseks.

Mis see abielu siis tegelikult on? Pealtnäha triviaalses küsimuses peitub piisavalt palju vastuolusid, et kirgi kütta ja vastajaid tülli ajada. Olen veendunud, et näiteks kristlased, moslemid, budistid, psühholoogid, juristid, sotsioloogid, füsioloogid, noorukid, peatselt abiellujad, lahutatud jne vastaksid sellele küsimusele suuresti erinevalt. Mulle tundub, et hetkel on fookuses abielu juriidiline mõiste, kuna vaieldakse selle üle, kas ja kuidas seda sõna Põhiseaduses kajastada.