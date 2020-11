Ville Arike: rohkem koroonaloogikat, palun!

Et olukord on terve maailma jaoks uus, on säärased eriarvamused mõistetavad. Siiski oleme koroonaga elanud juba piisavalt pikka aega, et mõned käitumismustrid võiksid hakata ka paika loksuma. Et sarnaste olukordade lahendused oleksid ühesugused, et tegutsemised ja juhised oleksid loogilised, et inimesi niisama ei jooksutataks ja nad saaksid asjadest aru.