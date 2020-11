Jan Trei: kelle kohus on abivajajaid aidata?

Getter Jaani laulab «Me kõik jääme vanaks». Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal meeste oodatav eluiga sünnimomendil 74,4 ja naistel 82,8 aastat. Enamik inimesi tahab, et ta ise ja ta lähedased elaksid kaua rõõmsate ja tervetena, kuid tegelikkus on see, et tervena elavad mehed keskmiselt 54,1 ja naised 57,6 eluaastat, mis tähendab, et ligi kolmandiku aja oma elust vajatakse suuremal või vähemal määral kõrvalist abi.