Majanduse lühiuudised

Euroopa suurim pank, brittide HSBC loob nutitelefonidel reaalajas töötavat teenust Global Money Account, mille abil saavad kliendid hoida ja teha valuutaülekandeid. Tegemist hakkab olema tasuta teenusega. Suurpanga selline samm märgib pankade üha kasvavat soovi võtta tagasi ärid, mille nad vahepeal on kaotanud TranferWise’i-taolistele finantstehnoloogiaettevõtetele. HSBC on rahvusvaheline pank peakorteriga Londonis, mis asutati 1865. aastal Briti Hongkongi ühispangana. See on Euroopa suurim pank ning on selle aasta seisuga maailmas suuruselt kuues. PM