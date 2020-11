Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed teatel ei toeta nad rahvahääletust abielu määratlemise üle, sest see lõhestab ühiskonda.

Teised Isamaa ühendused leiavad, et Parempoolsed kahjustavad erakonna mainet ja süüdistavad selles ühenduse juhtfiguuri Tõnis Konsi, kes on väitnud, et Isamaal pole ühte ja ainsat seisukohta abielu määratlemisel.