Paradiisi umbsopid Vene filmides

«Auk» ehk südamlik tervitus Andrei Platonovile

Eessõnas Platonovi «Augule» kirjutas Jossif Brodski: «Paradiisi idee on inimmõtte loogiline lõpp selle poolest, et edasi pole sel mõttel enam kuhugi minna, sest paradiisi järel ei tule enam midagi, ei toimu enam midagi. Seepärast võib öelda, et paradiis on umbtee, see on viimane pilk ruumile, asjade lõpp, mäetipp, kust edasi sammuda pole kuhugi…»