Ta toimub siiski! Keerulistest oludest hoolimata saab 12. novembril avapaugu 24. Pimedate Ööde filmifestival. Tänavu on selle fookus sätitud Eesti (mida on rõõmustavalt palju!) ja Saksa filmidele, aga kava, nagu ikka, on kirju. Mis siis, et mõnevõrra tagasihoidlikum kui muidu. Seda lihtsam on sealt leida endale meelepärast. Uuendusena on sadakond PÖFFi filmi vaadatavad ka kodust väljumata, internetikeskkonna kaudu.