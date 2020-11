Reisiparvlaeva Estonia hukkumise teema on püsinud seekord meedias tunduvalt kauem kui eelmistel mustadel aastapäevadel. Arutelud, arvamused ja vandenõud on tulnud üha uuesti ja uuesti. Seda kõike on vähemalt osaliselt põhjustanud dokumentaalfilm, mis on visanud üles hulga küsimusi ning pakkunud teooriaid, kuid pole andnud samaväärselt ekspertide hulgas aktsepteeritud vastuseid.