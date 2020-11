Pae tänava pommimeheks ristitud pensionär eile vanglaväravast välja astununa kommentaare anda ei soovinud. «Esialgu ei räägi ma teiega mitte midagi,» ütles Ringmaa Kanal 2 reporterile. End Ringmaa esindajaks nimetanud Raoul Luigend jäi samuti kommentaare jagades napisõnaliseks. «No millised saavad olla inimese muljed vanglas, ega need ei ole head,» ütles ta.

Halvad suhted

Luigend lisas, et Ringmaal ei olnud vanglas kaasvangidega eriti head suhted. «Kuna ajakirjanduses on nii palju temast räägitud ja need sündmused toimusid peamiselt venekeelses linnajaos Lasnamäel, siis venelastega ei olnud tal eriti head suhted,» täpsustas ta.