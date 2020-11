Tallinna Linnateatri tootmiskompleks avas uksed

Esimesele korrusele on kavandatud kõikvõimalikud töökojad ja vajalikud laoruumid. Seal on kostüümide, rekvisiitide, dekoratsioonide ja mööbli ladu, metalli- ja puidutöökoda, monteerimisruum ja garaažid, aga ka maalisaal, pesuköök ja tehnilised ruumid. Kahel ülemisel korrusel on töötajatele mõeldud riietus-, pesemis- ja puhkeruumid ning koosolekute ruumid ja kabinetid. Kohapeal on veel võimalik püsti panna kogu lava ja see siis tervikuna Laiale tänavale teatrisse transportida.