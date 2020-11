Eesti lühiuudised

Terved võiks kanda korduskasutatavaid maske

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma (pildil) ütles eile pressikonverentsil, et igaühel ei pea olema ees ühekordne ­kirurgiline mask – tema soovitab neil, kes pole koroonapositiivsed, kanda kordus­kasutatavat maski. Kindlasti ei pea kõigil olema kodus ühekordsete kirurgiliste maskide varu, ütles Härma. «Soovitan korduskasutatavaid maske, neid saab pesta ja triikida,» lisas ta. Kui inimene on koroonapositiivne, on ­Härma sõnul talle näidus­tatud kirurgiline mask. Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) lisas, et kui valitsus ­üleeile seda teemat arutas, siis mõeldigi sellele, et inimesed, kes ei jõua ­endale maske osta, leiaksid endale ­sobiva viisi ja seepärast on ka valitsuse otsuses öeldud «nina ja suu katmine». PM

Aprillis ei saa abieluküsitlust teha

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask teatas kirjas põhiseaduskomisjoni esimehele Alar Lanemanile (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), et kuna tehnilised süsteemid on arendusfaasis, ei saa 25. aprillil abieluteemalist rahvahääletust teha. Rahvahääletuse seaduses ja valimisseadustes jõustuvad tuleva aasta 1. jaanuarist muudatused, ­mille järgi võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. See ­võimaldab valijal hääletada elukohajärgsest valimisjaoskonnast sõltumatult ükskõik millises hääletamisruumis valimisringkonna ning rahvahääletusel kogu Eesti piires, kirjutas Kask. «Infosüsteemi arendamine ei ole jõudnud varem lõpule seetõttu, et arendamiseks vajalike kulutuste tegemist ei ole võimaldanud riigieelarve,» seisis kirjas. ERR

300 üliõpilast umbes saab sel sügisel erivajadusega üliõpilaste stipendiumi.

Kallas kutsus Ratast üles korrapärastele kohtumistele

Opositsioonilise ­Reformierakonna juht Kaja Kallas tegi eile riigikogu infotunnis peaminister Jüri Ratasele (Keskerakond) ettepaneku, et tema ja valitsusjuht võiksid hakata regulaarselt kohtuma, et lahendada Eesti ees seisvaid probleeme. «Millal alustame, ütle konkreetne aeg ja koht,» sõnas Kallas. Ratas vastas, et temal on Kallase telefoninumber ning Kallasel on tema telefoninumber. «Ju me saame kõlistada ja kokku leppida,» ütles Ratas. BNS

RIA hoiatab Microsoft Teamsi kasutajaid pahavara eest