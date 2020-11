M-Spordi EM-boss võrdleb Ken Torni kuuekordse maailmameistri Ogier‘ga

Woda arvates on Torni tänavused edusammud pika töö tulemus. «Ma ei peatuks pelgalt Keni suurepärasel tulemusel Ungaris, vaid vaataksin laiemat pilti. Tegelikult on kogu tema teekond EM-sarjas olnud lihtsalt imeline. Minu meelest oli ta juba eelmisel aastal meistritiitliks küps. Tegelikult meilt rööviti see tiitel. Aga tema tempo on olnud suurepärane ja ta on samas vaimus jätkanud tänavugi.»