Kes ütleb pelmeenid, maksab topelt

Nõukaajal olen sõitnud rongiga kunagise ääretu kodumaa mägistele aladele matkama. Need olid pikad sõidud ja täiesti isemoodi vaated platskaartvaguni aknast. Trööstitu romantika. Midagi sarnast näeb ka Kalamaja külje all, raudtee ja trammiteede vahelisele maasiilukesele peidetud Kurze aias istudes. Koht ise on askeetlik konteineritest kokku pandud pusle, mis püsti löödud kuumalt põksuva köögisüdame ümber. Juba sisse astudes tunneb Kaukaasia köögi eksimatult äratuntavaid ja isuäratavaid aroome.