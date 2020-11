Noored unistavad pigem heast tööst ja oma kodust kui lasterohkusest

Eestis on korraldatud mitmeid põhjalikke noorte tervist ning tervisekäitumist käsitlevaid uuringuid, kuid pereelu valdkonnas on käesolev uuring esmakordne. Ka rahvusvahelises demograafiliste uuringute praktikas pole ellu astuvatele noortele omaette sihtrühmana tähelepanu pööratud. Enamasti jäetakse hilisteismelised sellistest uuringutest kõrvale, kuna neil puudub veel isikliku pereelu kogemus. Pere Sihtkapitali nõukogu rahvastikuteadlasest liikme Allan Puuri sõnul soovis Pere Sihtkapital seda lünka täita, kuna praeguste noorte hoiakud ja kavatsused on just need, mis kujundavad Eesti rahvastikuprotsesse alanud ja järgmisel kümnendil.