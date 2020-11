Tartu spordi lühiuudised

Bigbanki vastuvõtuprotsent oli 60, rünnakuid realiseeriti 47-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 10 ning servil löödi seitse ässa, eksiti kaheksal pallingul. Bigbank Tartu on võitnud kuus ja kaotanud kaks kohtumist ning tõusis 15 punktiga tabelis teiseks, esikohta hoiab kindlalt Saaremaa võrkpalliklubi, kel on koos 26 punkti ja seljataga mitte ühtki kaotust. TPM

Kõigile harrastajatele on kasutada väike jõusaal ja võimlemisala, mängusaal ning koht rataste remontimiseks. Uus rada on valmistatud puidust, see on hästi hooldatav ja lastele kõige tervislikum lahendus siseoludes. TPM