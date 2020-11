Tarmo Loodus: ma ei taha 15 minutit kiiremini Tallinna, tahan lastele häid õpetajaid

Ühes majandussaates arutleti Tallinna-Tartu raudtee õgvendamise üle. Selleks, et kurvid laugemaks teha ja 15 minutit kiiremini kohale jõuda, oli hinnanguliselt vaja ​umbes 50 miljonit eurot. Selleks, et tõsta üldhariduskooli õpetaja palka kõrgharidusega töötaja keskmisele tasemele, on vaja 35 miljonit eurot. Jätaks selle raudtee õgvendamise ära ja investeeriks hoopis haridusse. Teeks tõelise tulevikuinvesteeringu!

Riigikogu kultuurikomisjon arutleb õpetaja tänase ja homse üle. Komisjon on ära kuulanud asjaosalised. Kuigi palju uut pole päevavalgele tulnud: meil on maailma parimad koolilapsed ja väga head õpetajad, kahjuks õpetajate olemasolu tulevikus on murekoht. Kui eakad õpetajad koju jäävad, siis asemele pole just palju tulemas. Miks noored õpetajaks ei soovi, on ka osalejatele selge: vähene sotsiaalne tunnustus, suur töömaht, palju bürokraatiat, palju lisaülesandeid, karjäärivõimaluse puudumine, madal palk jms.