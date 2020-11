Korvpalli naistekoondisest leiab mängijaid Tartust ja Elvast

Naiskonna koosseisu kuuluvad TÜ/Kalevi mängijad Anna Gret Asi ja Eleriin Vaino ning BC Elva/CHKK mängijad Janeli Lilleallik ja Laina Mesila-Kaarmann. Koondise peatreener Allan Siimann iseloomustas naiskonda hea kooslusena noorusest ja kogemustest.

Hea võistkonnavaim

«Meil on samadel positsioonidel erineva stiiliga mängijad. Väljakule saamine tuleb treeningutel välja teenida,» selgitas Siimann korvpall24.ee-le. Koondise 14 mängijast saab väljakule 12. Esimene mäng peeti eile õhtul Bosnia ja Hertsegoviinaga, selle tulemused Tartu Postimehe trükkimineku ajaks veel teada ei olnud.

Homme mängitakse Šveitsi rahvuskoondisega.

Eilseks mänguks väljakule valitud Anna Gret Asi on koondises mänginud juba kolm hooaega. «Eestit esindada on alati auasi ning rahvusvahelisel tasemel saab tugevate vastastega häid kogemusi,» ütles ta. Asi sõnul on nädal kulgenud rahulikult ja plaanipäraselt. «Võistkonnavaim on mõnus ning kõik tahavad endast parima anda. Lähme mõlemale mängule võitlema,» rääkis ta.

Avamängu valiti veel Janeli Lilleallik ja Laina Mesila-Kaarmann. Viimane pole kaks aastat koondises mänginud, kuid on varem sageli nimekirja kuulunud. Ta kirjeldas seni möödunud nädalat kui totaalset «mulli», kus igal võimalikul moel on tagatud, et mängijad ja tiim oleksid eemal teistest inimestest.

«Koondises mängimine nõuab igaks treeninguks ja mänguks suurt keskendumist,» selgitas Mesila-Kaarmann.

Ta on ennast algaval hooajal hästi käima saanud Elva võistkonnas. «On näha, et klubi tahab panustada naiste korvpalli ning võistkond on igati motiveeritud,» lausus ta.

Oli võimatu ära öelda

Kaks aastat vigastuse tõttu korvpallist eemal olnud Lilleallik ütles, et on suur rõõm koondises mängimist jätkata. «Arvasin, et alustan rahulikult esiliigas, aga koondise peatreeneri kutsele oli võimatu ära öelda,» lisas ta. Eesti esimest vastast pidas ta raskeks, seevastu Šveitsi mängust loodab Eestile võidupunkti. Koondise tugeva küljena tõstis Lilleallik esile meeskonnatöö, tugeva surve kaitses ja täpsed viskajad.