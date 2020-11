Pärt Peterson: vaktsiinid toovad pandeemiasse murrangu

Uudis Covid-19 vaktsiini toimimisest sisendas maailmas kauaoodatud optimismi, et koroonaaeg võib lähitulevikus läbi saada. Rahvusvahelise farmaatsiatööstuse lipulaev Pfizer koostöös Saksa biotehnoloogiafirmaga BioNTech tuli sel nädalal välja teatega, et nende vaktsiin saavutas kolmanda faasi uuringutes 90-protsendilise efektiivsuse. Terminoloogiliselt korrektseks jäädes nimetab Pfizer BNT162b2-nimelist vaktsiini veel vaktsiinikandidaadiks, aga seni on see maailma esimene, millega on viimases ja kõige tähtsamas uuringufaasis saadud nii häid tulemusi.