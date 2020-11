Rait Pihelgas: jäätmekorraldus vajab paindlikkust

Viimasel ajal on omavalitsused saanud kriitikat jäätmehoolduse korralduse eest. Tõuke on see saanud keskkonnaameti korraldatud uuringust. Nimelt avaldas amet nimekirja omavalitsustest, kus jäätmevedu on korraldatud hästi. Lisaks olid loetletud ka mitte nii hästi organiseeritud jäätmemajandusega omavalitsused.