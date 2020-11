Anna-Kaisa Oidermaa: suitsiidi tagajärjel on surnud rohkem inimesi kui koroona tõttu

Vaimse tervise olukord meie riigis teeb murelikuks. Enam kui kaks kolmandikku meist kogeb iga päev pinget ja stressi. Kuigi stress on normaalne nähtus, teeb murelikuks see, et ülemäärane ja kuhjuv stress on paljude haiguste, sealhulgas vaimse tervise probleemide vallandajaks. Pinges inimestel on raskem oma emotsioone, käitumist ja väljaütlemisi juhtida. Juba kevadel prognoosisid nii muu maailma kui Eesti eksperdid, et vaimse tervise kriis võib olla sügavate mõjudega. Psüühikaprobleemid tekivad aegamisi ja nii nende teadvustamine, nendega tegelemine kui ka taastumine võtavad aega, nii on meie aju lihtsalt seadistatud. Kui suur on meie inimeste tegelik abivajadus hetkel, on üks järjekordne teadmatuse koht, sest süsteemselt vaimse tervise probleemide tekkimist ei kaardistata. Paljudel kiirema abi pakkujatel on pöördumise arv oluliselt kasvanud. Peaasi.ee nõustamiste arv oli oktoobris kaks korda suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Paljud inimesed ei jõuagi abini, seda nii vähese teadlikkuse, häbimärgistamise kui ka selle tõttu, et ei jätku spetsialiste, kelle poole pöörduda.