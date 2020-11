Rootsi teadvustas Vene ohu olemasolu juba enne viimase agressiooni Ukraina vastu 2014. aastal, kuid siis nappis poliitilist tahet rahastada riigikaitse tugevdamist. Nüüd on poliitiline eesmärk saavutada 2030. aastaks tase, kus ühiskond tervikuna on valmis kriisiks, mis kestab vähemalt kolm kuud, kusjuures osa ajast on riik sõjas ja Rootsi territooriumil toimub erineva intensiivsusega lahingutegevus. Tähelepanu väärib asjaolu, et selline ambitsioonitase on avalikus dokumendis ära märgitud.