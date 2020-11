Eestlane võib F1-s kihutada juba täna

Poolteist nädalat tagasi osaleski Vips Red Bulli korraldatud kinnisel testil, mis toimus Suurbritannias kuulsal Silver­stone’i ringrajal. Jäljendati võistlusolukorda, kus eestlasel tuli läbida 300 km. «Spetsiaalselt Jürile korraldatigi kinnisel rajal testipäev. Muidugi olid boksipeatused lubatud, aga Jüri oli tubli ja tegi selle kiirelt ära,» ütles Asmer.

Tulenevalt karmidest testireeglitest ei saanud Vips sõita aga käimasoleva hooaja masinaga. Tuli leppida Red Bulli RB8 vormeliga, millega sõideti F1-s 2012. aastal. Asmeri sõnul oli sellegipoolest kõik nagu päris.

Endise vormelipiloodi teada on Vips esimene, kes teenis muudetud FIA määruste alusel superlitsentsi: «Ma pead ei anna, et ta on esimene, aga arvan, et selle asja nimeks saabki Vipsi-reegel.»

Jüri Vips Jüri Vips Sündinud: 2000. aasta 10. augustil Tallinnas Senine karjäär: 2016 – F4-sarja viies (Itaalia) ja kuues (Saksamaa) koht 2017 – F4-sarja tšempion (Saksamaa) 2017 – F3-sarja EMi neljas koht 2019 –​ FIA F3-sarja neljas koht 2019 –​ Macau GP kolmas koht 2020 – F2-sarja Mugello GP kolmas koht 2020 – F1-sarja Türgi GP Red Bulli ja AlphaTauri varusõitja

Teoorias rohkem takistusi vormel 1s võistlemiseks pole. Red Bulli noorteprogrammi kuuluva Vipsi­ kõige tõenäolisemad variandid keerlevad põhitiimi ja tütarmeeskonna AlphaTauri ümber. Ent ärgem rutakem sündmustest ette.

Esmalt on Vips registreeritud eelnimetatute reservsõitjana sel nädalal sõidetaval Türgi GP-l. Seal on tema ülesanne olla valmis istuma F1-autosse, kui mõni piloot ei saa seda teha. Eelmiste etappide näitel võib juhtuda, et keegi nakatub koroonaviirusega, misjärel avaneb varusõitja võimalus.

«Ega nad teda niisama sinna kutsunud,» kommenteeris Asmer Vipsi olukorda, lisades poliitkorrektselt: «Ta on praegu sellel etapil lihtsalt reservsõitjana kaasas. Vabatreeningutest ega millestki muust pole me veel rääkinud.»

Esimene siht: F2

Kus sarjas hakkab Vips sõitma järgmisel aastal? F1-sarja uks on nüüd tehniliselt Vipsile lahti, kuid Asmeri hinnangul oleks sõitjale parim, kui ta saaks ühe täispika hooaja teha vormel 2s.

«Praegu käib töö selleks, et 2021. aastal F2-sarjas sõita. Nüüd on superlitsentsi teema maas, muidu pidime iga aasta näpuga punkte taga ajama ja selle järgi kõike sättima. Järgmisel aastal võiks ju proovida veel kord Super Formulat sõita, aga see pole väga kindel variant. Keegi ei tea, mis Covidiga saab,» rääkis Asmer plaanidest.

Ta tõi esile, et vähemalt seni on kõik plaanitud F1- ja F2-etapid peetud ja tõenäoliselt toimuvad need ka järgmisel aastal. See annaks sõitjale kindluse, et hooaeg läbitakse nii tavapärases rütmis, kui see on koroonaviiruse tingimustes võimalik.